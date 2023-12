Ateliers « Chants ancestraux » Salle des fêtes Gindou, 27 janvier 2024, Gindou.

Gindou Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 10:00:00

fin : 2024-01-27 17:00:00

Profitez d’une journée dédiée aux ateliers de chants ancestraux avec l’association Connexion.

Offrez du bien-être à votre esprit et à votre corps lors d’une journée de détente, d’apprentissage et de partage. Une expérience chaleureuse et conviviale vous attend !.

Profitez d’une journée dédiée aux ateliers de chants ancestraux avec l’association Connexion.

Offrez du bien-être à votre esprit et à votre corps lors d’une journée de détente, d’apprentissage et de partage. Une expérience chaleureuse et conviviale vous attend !

Les chants sacrés ancestraux : Apprentissage de chants ancestraux sacrés, de guérison, de tout horizon (Lakota, Péruvien, Icaro, Français,…), prenez vos tambours si vous en avez !

Tout niveau, pas besoin de compétences techniques, ce sont des chants du “cœur”, ces chants soutiennent la connexion, l’ancrage, l’amour, la joie, la gratitude, chacun.e les ressent différemment. Ils viennent de tribus ancestrales et vous seront transmis dans la douceur et l’accueil.

Repas proposé en auberge espagnole.

Ouvert à tous niveaux à partir de 12 ans

50 EUR.

Salle des fêtes

Gindou 46250 Lot Occitanie



Mise à jour le 2023-12-08 par OT Cazals-Salviac