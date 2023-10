Classicahors : Duo de guitares Agua et Vinho Salle des fêtes Cénevières, 27 janvier 2024, Cénevières.

Cénevières,Lot

En puisant aussi bien dans les répértoires de la musique baroque , de musiques de fillms et de musique d’insipiration populaire brésilienne ou espagnole, ce duo de guitares formé par Régis Daniel et Pierre Millan Trescases, deux talentueux musiciens nous offre un programme original pour réchauffer nos soirées d’hiver.

Cette soirée sera suivie d’un après concert gourmand TAPAS Y VINO et produits locaux.

2024-01-27 20:00:00 fin : 2024-01-27 . 25 EUR.

Salle des fêtes

Cénevières 46330 Lot Occitanie



Drawing from the repertoires of baroque music, fillms and popular Brazilian and Spanish insipiration, this guitar duo formed by Régis Daniel and Pierre Millan Trescases, two talented musicians, offers us an original program to warm up our winter evenings.

The evening will be followed by a gourmet after-concert with TAPAS Y VINO and local produce

Inspirándose en los repertorios de la música barroca, los fillms y la insipiración popular brasileña o española, este dúo de guitarras formado por Régis Daniel y Pierre Millan Trescases, dos músicos de talento, nos propone un programa original para calentar nuestras veladas invernales.

La velada irá seguida de una degustación de TAPAS Y VINO y productos locales después del concierto

Das Gitarrenduo Régis Daniel und Pierre Millan Trescases, zwei talentierte Musiker, bietet uns ein originelles Programm, um unsere Winterabende zu erwärmen.

Im Anschluss an diesen Abend gibt es ein After-Konzert-Gourmetprogramm mit TAPAS Y VINO und lokalen Produkten

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Cahors – Vallée du Lot