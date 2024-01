Nous revivrons Salle de la Perdrière Segré-en-Anjou Bleu, 24 mai 2024, Segré-en-Anjou Bleu.

Nous revivrons Vendredi 24 mai 2024, 19h00 Salle de la Perdrière Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-24T19:00:00+02:00 – 2024-05-24T20:15:00+02:00

Fin : 2024-05-24T19:00:00+02:00 – 2024-05-24T20:15:00+02:00

Dans une maison, deux hommes et une femme, ils jouent. Sont-ils acteurs ? Le trouble demeure… Ils dansent, ils tombent, ils rient, ils pleurent, ils nous racontent une histoire qui s’entremêle à une autre histoire. Celle de Khrouchtchev, surnommé le Sauvage, qui replante les arbres au fur et à mesure que les hommes les arrachent. L’Homme des bois, pièce écrite par Anton Tchekhov dans la période la plus heureuse de sa vie, fait référence à la Russie légendaire, comme un monde d’enfance à la fois rassurant et angoissant. Nous revivrons est une partition libre autour de ce texte théâtral, où l’important se joue entre les lignes, dans la poésie des corps et des silences.

Salle de la Perdrière 49500 Nyoiseau Segré-en-Anjou Bleu

