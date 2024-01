CUARTETO TAFI SALLE CAPRANIE Ondres, samedi 27 avril 2024.

Entre voix aux accents argentins et instruments aux influences diverses, le Cuarteto Tafi a su faire bouger les lignes, bousculant les figures du genre pour faire de sa world une musique monde, un espace où tradition et contemporanéité se mêlent à la perfection pour nous offrir une fabuleuse rencontre entre salsa, flamenco, rebetiko, milonga, chacarera et sonorités électroniques.Avec ce quatrième album, «Amenacer», Cuarteto Tafi décloisonne encore un peu plus son style musical, s’affranchissant de ses propres limites pour proposer une fusion originale entre ses influences latino-américaines et des arrangements aux sonorités modernes, livrant ses titres comme autant d’hymnes à la vie, à la joie mais aussi, parfois, à la révolte et à la colère.

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 21:00

SALLE CAPRANIE Place Richard Feuillet 40440 Ondres 40