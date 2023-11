Stage : les incroyables constructions des animaux ! salle atelier de Labège (en face de l’école primaire) Labège, 15 avril 2024, Labège.

Stage : les incroyables constructions des animaux ! 15 – 19 avril 2024 salle atelier de Labège (en face de l’école primaire) Sur inscription, 135 € / enfant

Savez-vous que nous ne sommes pas les seuls êtres vivants à construire des routes, des maisons et même de véritables villes ? Castors, coraux, insectes, oiseaux nidificateurs, … Tous ces animaux sont des bâtisseurs professionnels et inspirent les architectes humains. Venez découvrir à travers des ateliers scientifiques, des jeux et des ateliers créatifs, le génie de ces animaux pour la construction. Le stage se déroulera sur toute la semaine du 15 au 19 avril, à la salle atelier de Labège (en face de l’école primaire). Il est ouvert pour les enfants de 6 à 12 ans (repas du midi à amener). Seulement 12 places disponibles !

salle atelier de Labège (en face de l’école primaire) mairie de labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://deliresdencre.org/offre/stage-construction-animaux/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-15T08:30:00+02:00 – 2024-04-15T17:30:00+02:00

2024-04-19T08:30:00+02:00 – 2024-04-19T17:30:00+02:00

vacances scolaires enfant

Délires d’encre