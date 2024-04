Saison vagabonde – déambulation de la Fanfare KAFI Nantes, vendredi 12 avril 2024.

Déambulation dans le Quartier Halvêque

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-12 16:30 –

Gratuit : oui Tout public Déambulation dans le Quartier Halvêque

Sapés comme des rois, hauts en couleurs, vêtus de lumière, de velours, de plumes et de fourrures, ces musiciens captivent autant vos yeux que vos oreilles. La fanfare KAFI (Nantes) revisite le concept des « sapeurs congolais », lui insuffle sa French touch et vous offre « Royal sapiens » : une musique épicée pour un show brillant et festif ! La musique insolite portée par la généreuse énergie de ses acteurs vous sert un cocktail tonique d’où s’échappent des compositions originales et des reprises inédites.

Nantes 44300

https://www.facebook.com/appoline.vagabonde.7/