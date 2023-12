Priscilia Valdazo quintet « Tendre Barbara » Saison musicale d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair, 29 mars 2024, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:00:00

fin : 2024-03-29

C’est l’élan de cinq musiciens désireux de s’aventurer dans l’univers poétique des chansons de Barbara, figure marquante de la chanson française du XXème siècle.

C’est un parti pris esthétique, dans le choix de la formation et des arrangements pensés collectivement.

L’univers de la « grande dame brune », sombre et torturé, exprime le plus souvent des déchirures profondes, des amours déçues, une vision cruelle du monde, à l’image des événements marquants de sa vie. Barbara enfant, Barbara femme, Barbara amante…Mais ce que révèlent la poésie des textes et la subtilité des mélodies c’est avant tout une immense tendresse..

Saison musicale d’Hérouville

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



