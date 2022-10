Saison Culturelle > Spectacle « Ce fou de champignons » Avranches Avranches Catégories d’évènement: Avranches

Manche

Saison Culturelle > Spectacle « Ce fou de champignons » Avranches, 28 février 2023, Avranches. Saison Culturelle > Spectacle « Ce fou de champignons »

Théâtre Avranches Manche

2023-02-28 20:30:00 20:30:00 – 2023-02-28 Avranches

Manche Théâtre – danse – musique

Partition pour un acteur, un danseur et une contrebasse

Compagnie Tourner la page / Fabrice Hervé Par une découverte inopinée telle une « une licorne surgie comme par enchantement », un cèpe, roi des sous-bois vient bouleverser la perception d’un promeneur passionné…

Ce singulier face à face entre ce fou de champignons et cette créature insolite pose une profonde réflexion

sur la nature et l’être humain.

L’auteur Peter Handke narre la vie de son ami d’enfance « fou de champignons » et transforme le cœur des forêts en lieu merveilleux. Ce récit, mêlant le réel et la fiction, décrit le processus d’une passion qui s’ancre dans l’enfance pour refaire irruption dans l’existence de l’adulte.

Partition pour un acteur, un danseur et une contrebasse, tirée du livre de Peter Handke, cette pièce de théâtre chorégraphiée décrit le comportement face à la naissance d’une passion, son apothéose puis sa déchéance. A partir de 14 ans – durée : 1h Billetterie possible dans les Bureaux d’Information Touristique de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel – Normandie. Théâtre – danse – musique

Partition pour un acteur, un danseur et une contrebasse

Compagnie Tourner la page / Fabrice Hervé Par une découverte inopinée telle une « une licorne surgie comme par enchantement », un cèpe, roi des sous-bois vient… Avranches

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Avranches, Manche Autres Lieu Avranches Adresse Théâtre Avranches Manche Ville Avranches lieuville Avranches Departement Manche

Avranches Avranches Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/avranches/

Saison Culturelle > Spectacle « Ce fou de champignons » Avranches 2023-02-28 was last modified: by Saison Culturelle > Spectacle « Ce fou de champignons » Avranches Avranches 28 février 2023 Avranches manche Théâtre Avranches Manche

Avranches Manche