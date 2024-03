Parlons Bonheur Théâtre Avranches, vendredi 10 mai 2024.

Parlons Bonheur Théâtre Avranches Manche

Vendredi

Événement intergénérationnel théâtral et musical avec 15 acteurs originaires de Normandie et deux témoignages d’André et Rachel Panczer, enfants échappés de la Shoah.

Public visé tout public à partir des 11 ans.

Événement intergénérationnel théâtral et musical avec 15 acteurs originaires de Normandie et deux témoignages d’André et Rachel Panczer, enfants échappés de la Shoah.

Public visé tout public à partir des 11 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 16:30:00

fin : 2024-05-12 18:00:00

Théâtre Boulevard Joseau Marigné

Avranches 50300 Manche Normandie compagniemaroulotte@gmail.com

L’événement Parlons Bonheur Avranches a été mis à jour le 2024-03-01 par CDT Manche