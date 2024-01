Visite découverte les vestiges de la Grande Guerre Sainte-Marie-aux-Mines, jeudi 1 août 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-01 14:00:00

fin : 2024-08-08 17:00:00

A l’occasion de sa programmation estivale, le Pays d’Art et d’Histoire vous propose de participer à une randonnée sur les vestiges de la Grande Guerre aux dates suivantes Jeudi 11-18 et 25 Juillet ; Jeudi 1er, 8 et 22 Août 2024.

RDV à 14H devant l’office du tourisme du Val d’Argent – Place Prensureux à Sainte-Marie-aux-Mines.

Prévoir un déplacement avec votre voiture personnelle jusqu’à la Côte d’Echery.

Durant la 1ère guerre mondiale, le Val d’Argent fut une vallée du front. Pour la protéger, les troupes allemandes fortifièrent leurs lignes défensives à près de 700 mètres d’altitude, par la construction de blockhaus, de tranchées et d’un réseau de transport militaire spécifique.

Découvrez les vestiges de cette guerre de montagne, à travers une randonnée découverte, dans le secteur du Violu en compagnie d’un guide du Pays d’Art et d’Histoire.

0 EUR.

Place du Prensureux

