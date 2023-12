MARCHÉ NOCTURNE DE SAINTE-ENIMIE Sainte-Enimie Gorges du Tarn Causses, 18 juillet 2024, Gorges du Tarn Causses.

Gorges du Tarn Causses Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 19:00:00

fin : 2024-07-18 23:00:00

Tous les jeudis soir en juillet et août, venez découvrir le marché nocturne de Sainte Enimie, la bonne adresse pour ramener un souvenir de ses vacances !

Mais pas que… Cette année le marché nocturne de Sainte Enimie fait peau neuve, et a invité de nombreux producteurs et locaux à vous faire découvrir la gastronomie lozérienne.

Et ce n’est pas fini ! De nombreuses animations vous seront proposées : ateliers culinaires, spectacle de magie, concert de violon,…

Un instant idéal pour rencontrer les gens du coin et passer un moment agréable pendant ses vacances !

Sainte-Enimie

Gorges du Tarn Causses 48210 Lozère Occitanie



Mise à jour le 2023-12-14 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes