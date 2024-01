Saint-Sever Photo-Cité 2024 Couvent des Jacobins rue du général Lamarque Saint-Sever Saint-Sever, samedi 18 mai 2024.

Début : 2024-05-18 09:00

Fin : 2024-05-19 18:00

4ème édition de Saint-Sever Photo-Cité, seul évènement photo dans les Landes à proposer dans le même lieu, le Couvent des Jacobins, bâtiment classé par l’UNESCO, des expositions de photographes amateurs et professionnels et une bourse de matériel photo-cinéma d’occasion ou de collection (achat, vente, échange).

Buvette sur place.

Couvent des Jacobins rue du général Lamarque Saint-Sever rue du général lamarque Saint-Sever 40500 Landes