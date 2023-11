Atelier initiation à la « grimpe d’arbre » Saint-Projet, 26 juillet 2024, Saint-Projet.

Saint-Projet,Lot

La grimpe d’arbre, une aventure envoûtante où l’équilibre, le dépassement de soi, la quiétude, l’agilité se conjuguent avec le plaisir exquis d’être perché pour contempler le monde d’en haut..

2024-07-26 09:30:00 fin : 2024-07-26 . 12 EUR.

Saint-Projet 46300 Lot Occitanie



Tree climbing is a spellbinding adventure in which balance, self-transcendence, tranquillity and agility are combined with the exquisite pleasure of being perched to contemplate the world from above.

La escalada de árboles es una aventura fascinante en la que el equilibrio, la autotrascendencia, la tranquilidad y la agilidad se combinan con el exquisito placer de estar encaramado para contemplar el mundo desde las alturas.

Baumklettern ist ein bezauberndes Abenteuer, bei dem Gleichgewicht, Selbstüberwindung, Ruhe und Beweglichkeit mit dem exquisiten Vergnügen verbunden werden, hoch oben zu sitzen und die Welt von oben zu betrachten.

