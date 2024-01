Exposition 6ème Biennale Internationale Breizh Aquarelle du Pays de Morlaix Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs, samedi 13 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 11:00:00

fin : 2024-05-05 18:30:00

La manifestation se déroule sur deux sites l’espace du Roudour de Saint Martin des Champs et les Halles de Guerlesquin.

Vous en rêviez Breizh aquarelle l’a fait, les stages de la 6ème Biennale sont en ligne, accompagnés de la fiche d’inscription.

Vous regardez dans la liste le stage qui vous intéresse, vous allez sur la page de l’artiste pour voir la fiche de stage.

Vous téléchargez la fiche de stage et vous nous l’adressez accompagnée d’un chèque de 70 €.

Attention, une fiche et un chèque par stage.

https://biennaleinternationalebreizhaquarelle.com/stages…/

.

Rue Park Ar Roudour Espace Culturel du Roudour

Saint-Martin-des-Champs 29600 Finistère Bretagne gillesbrunerie@orange.fr



