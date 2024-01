Saint-Mards en Fête Village Saint-Mards, samedi 8 juin 2024.

Saint-Mards en Fête Village Saint-Mards Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08 14:00:00

fin : 2024-06-08 23:00:00

Pour cette journée de fête au village appelée aussi la fête de la Saint-Médard, saint patron de Saint-Mards profitez d’un programme familial et convivial avec les désormais traditionnelles descentes de caisses à savon et animations diverses quads, poneys, cochon grillé, structure gonflable gratuite, animation musicale et bien entendu avec le sourire des bénévoles !

Village Route de Saint-Médard

Saint-Mards 76730 Seine-Maritime Normandie stmardsenfete@gmail.com



L’événement Saint-Mards en Fête Saint-Mards a été mis à jour le 2024-01-19 par Office de Tourisme Terroir de Caux