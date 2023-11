Fête Franco Aragonaise SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan, 4 août 2024, Saint-Lary-Soulan.

Fête Franco Aragonaise

Rejoignez cette grande fête folklorique qui célèbre l’amitié entre les deux versants des Pyrénées !! Groupes folkloriques bigourdans et aragonais, bandas, chanteurs pyrénéens.

Franco Aragonese Festival

Join this great folk festival that celebrates the friendship between the two sides of the Pyrenees! Bigorrean and Aragonese folk groups, bandas, Pyrenean singers

Festival Franco-Aragonés

Únase a este gran festival folclórico que celebra la amistad entre las dos orillas de los Pirineos Grupos folclóricos bigorreños y aragoneses, bandas, cantantes pirenaicos

Aragonisch-französisches Fest

Nehmen Sie an diesem großen Folklorefest teil, das die Freundschaft zwischen den beiden Seiten der Pyrenäen feiert!!! Folkloregruppen aus Bigbourdan und Aragonien, Bandas, Sänger aus den Pyrenäen

