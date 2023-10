Patou Trail SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Saint-Lary-Soulan Patou Trail SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan, 21 juin 2024, Saint-Lary-Soulan. Saint-Lary-Soulan,Hautes-Pyrénées KILOMÈTRE VERTICAL SKY RUNNING / 1000 m D+

LE MARATHON 42 KM / 3300m D+

LA SKYRACE 22 KM / 2200m D+

TOUR DES VILLAGE 20 KM / 1250m D+

TOUR DES VILLAGE 11 KM.

2024-06-21 fin : 2024-06-23

SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2023-10-10

