Vide-greniers Saint-Cyr-la-Rosière Catégories d’Évènement: Orne

Saint-Cyr-la-Rosière Vide-greniers Saint-Cyr-la-Rosière, 22 septembre 2024, Saint-Cyr-la-Rosière. Saint-Cyr-la-Rosière Orne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-22 08:00:00

fin : 2024-09-22 18:00:00 Dans le centre bourg. Une organisation du comité des fêtes..

Dans le centre bourg. Une organisation du comité des fêtes.

Dans le centre bourg. Une organisation du comité des fêtes. . Saint-Cyr-la-Rosière 61130 Orne Normandie

Mise à jour le 2023-12-22 par OT CdC Coeur du Perche Détails Catégories d’Évènement: Orne, Saint-Cyr-la-Rosière Autres Code postal 61130 Adresse Ville Saint-Cyr-la-Rosière Departement Orne Lieu Ville Saint-Cyr-la-Rosière Latitude 48.317972 Longitude 0.641299 latitude longitude 48.317972;0.641299

Saint-Cyr-la-Rosière Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cyr-la-rosiere/