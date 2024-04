SAINT-CHINIAN DE MOULIN EN CAPITELLES AVEC GÉRARD Saint-Chinian, mercredi 3 juillet 2024.

Visite commentée du site du moulin et du chemin des capitelles. Découvrez l’histoire de ce moulin à vent qui trône sur la falaise « du Rocher » au départ du sentier des capitelles. Le Moulin du Rocher vous offre un panorama sur la vallée du Vernazobre et le vignoble du Saint-Chinianais, avec pour toile de fond, les monts de la Grage et du Caroux.

Gratuit

Venez découvrir l’histoire et le charme de ce monument emblématique de Saint-Chinian.

Comment vivaient les Saint-Chinianais au cours de la deuxième moitié du XIX° s ? C’est entre autres ce que apprendrez en suivant Gérard votre guide d’un jour. Ce sont aussi des souvenirs d’enfance qui vous seront contés… Vous serez également sublimés devant des paysages éblouissant mettant en valeur le vignoble de l’AOC Saint-Chinian.

Vous pourrez pour finir vous engager sur un sentier botanique typiquement méditerranéen, jalonné de nombreuses

cabanes en pierre sèche, les Capitelles.

Gratuit, Rendez-vous au moulin. Par l’association Richesses du Saint-Chinianais .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-03

fin : 2024-07-03

Saint-Chinian 34360 Hérault Occitanie

