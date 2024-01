Course de caisses à savon Saint-Cast-le-Guildo, samedi 18 mai 2024.

Course de caisses à savon Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 10:00:00

fin : 2024-05-18 18:00:00

En route pour la 3ème édition; tous les pilotes sont prêts à reprendre le départ de cette nouvelle course de caisses à savon, toujours dans la rigolade et la bonne humeur.

Caisse que c’est :

Ce sont des engins à 3 ou 4 roues

Munis d’une direction et de freins

Qui partent du haut d’une côte sinueuse et qui doivent arriver en bas le plus vite possible.

Nous avons choisi la descente de la rue des 4 Vaux, située à Notre-Dame-du-Guildo, avec départ au niveau de la Chapelle Sainte Brigitte et arrivée un peu avant le camping des 4 Vaux.

C’est une piste de 635m, avec de belles courbes et une arrivée devant le camping, près de la plage des 4 Vaux. Pente moyenne 7% – Plus forte pente 20%.

Un grand parking est situé tout près du départ, chapelle Sainte Brigitte, avec une zone réservée aux pilotes avec leur remorques. Un autre parking est situé côté zone d’arrivée, en haut de la rue des 4 Vaux.

A proximité de l’arrivée et de la plage, une aire de pique-nique, un camping ainsi qu’un snack-restaurant sont à votre disposition. De même, à proximité du départ, une buvette avec vente de galettes-saucisses vous propose ses services.

Le Dispositif Prévisionnel de Secours sera assuré par le CFS22 (Centre Français de Secourisme des Côtes d’Armor.) https://cfs22.org

Les pilotes sont couverts par l’assurance du Comité des Fêtes.

Contrôles des caisses à savon à partir de 8h30

Essais libres et 1ère manche 10h -12h

Pause 12h à 13h30

2ème et 3ème manche 14h à 18h

Parade, résultats et remise des lots à 18h

Lieu Départ près de la Chapelle Sainte-Brigitte

.

Rue des 4 Vaux

Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne caisse-a-savon@comite-des-fetes-saintcastleguildo.fr



L’événement Course de caisses à savon Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2024-01-17 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme