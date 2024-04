Running, 100% Chantilly ! Chantilly, dimanche 7 avril 2024.

Partez en compagnie d’un coach sportif et d’une guide conférencière à travers la ville et le patrimoine cantilien pour un parcours sportif ponctué d’exercices de renforcement musculaire et d’anecdotes historiques, pour faire marcher la tête et les jambes !

En partenariat avec TON COACH SPORTIF

Distance et durée 8km 2h, niveau facile.

Réservation obligatoire s.gillois@ville-chantilly.fr

Départ à l’entré du Bois Bourillon, avenue Joffre 66 6 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07 12:00:00

Avenue du Maréchal Joffre

Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France s.gillois@ville-chantilly.fr

