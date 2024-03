Run in Pyla La Teste-de-Buch, dimanche 14 avril 2024.

Run in Pyla La Teste-de-Buch Gironde

Chers amis coureurs, Après un record avec les 10Km d’Arcachon 2023 et 1740 coureurs, une 2ᵉ édition de la Run in Pyla l’an dernier qui fut une réussite, le club ALTEA et toute son équipe de bénévoles vous attendent aussi nombreux le 14 avril prochain pour la 3ᵉ édition de la Run In Pyla, superbe course pédestre empruntant les rues pylataises qui vous amèneront à proximité de la Dune et du spot de la Corniche offrant à mi-parcours une vue imprenable sur le bassin d’Arcachon ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 09:30:00

fin : 2024-04-14

La Teste-de-Buch 33115 Gironde Nouvelle-Aquitaine

