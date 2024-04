Rugby fauteuil à 7 Espace Alex Jany saint-jean, mardi 16 avril 2024.

L’association W7 Saint-Jean organise le premier tournoi de rugby fauteuil à 7 « les roues ovales d’Occitanie »

Venez découvrir ce sport inclusif qui permet à toutes et tous, valides ou en situation de handicap, enfants et adultes, de pratiquer le rugby fauteuil !

Toute la journée à partir de 9h30, démonstrations et initiations gratuites.

A 18h30, tournoi caritatif interentreprises

Espace Alex Jany Chemin de Belbèze 31240 saint-jean