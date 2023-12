Concert de La Pietà – Festival Marée Haute #2 Rue le Clos du Gué Salle des fêtes La Salvetat-sur-Agout, 18 mai 2024 20:30, La Salvetat-sur-Agout.

La Pietà revient et tombe définitivement le masque, dans tous les sens du terme !.

The Pietà is back and the mask is off, in every sense of the word!

La Piedad ha vuelto y se ha quitado la máscara, ¡en todos los sentidos!

Die Pietà kehrt zurück und lässt endgültig die Maske fallen – in jedem Sinne des Wortes!

