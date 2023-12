Concert de Titi Robin Quartet – Festival Marée Haute #2 Rue le Clos du Gué Salle des fêtes La Salvetat-sur-Agout, 18 mai 2024 22:00, La Salvetat-sur-Agout.

La Salvetat-sur-Agout,Hérault

Titi Robin renoue ici avec la saveur gitane et la puissance rythmique de ses premières formations qui l’ont emmené de ce cher Théâtre Antique d’Arles à l’Hollywood Bowl de Los Angeles, en passant par le Tata Theater de Bombay..

2024-05-18 22:00:00 fin : 2024-05-18 . .

Rue le Clos du Gué

Salle des fêtes

La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie



Here, Titi Robin recaptures the gypsy flavor and rhythmic power of his early bands, which took him from the Théâtre Antique in Arles to the Hollywood Bowl in Los Angeles, via the Tata Theater in Bombay.

Aquí, Titi Robin recupera el sabor gitano y la potencia rítmica de sus primeros grupos, que le llevaron del Théâtre Antique de Arles al Hollywood Bowl de Los Ángeles, pasando por el Tata Theater de Bombay.

Titi Robin knüpft hier an den Zigeunergeschmack und die rhythmische Kraft seiner frühen Formationen an, die ihn vom geliebten Théâtre Antique in Arles über das Tata Theater in Bombay bis hin zum Hollywood Bowl in Los Angeles führten.

