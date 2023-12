Passage de la flamme olympique Rue du Stade Loudun Catégories d’Évènement: Loudun

Vienne Passage de la flamme olympique Rue du Stade Loudun, 25 mai 2024, Loudun. Loudun Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 08:30:00

fin : 2024-05-25 10:30:00 passage de la flamme olympique à Loudun : circuit qui partira de l’école Théophraste Renaudot pour se terminer au complexe jean Tursini : 14 porteurs de flamme se relaieront sur le parcours..

Rue du Stade complexe Jean Tursini

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine

