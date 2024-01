Festival international d’orgue – Les Mardis de l’Orgue Merklin rue du Chanoine Gyss Obernai, mardi 30 juillet 2024.

Obernai Bas-Rhin

L’association ‘Les amis de l’orgue Merklin’ vous propose ses traditionnels « Mardis de l’orgue Merklin ». Les concerts auront lieu un mardi sur deux, tous les 15 jours : les 2, 16 et 30 juillet – 13 et 27 août.

rue du Chanoine Gyss

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est contact@merklin.fr



