COMÉDIE MUSICALE LES 10 COMMANDEMENTS L'ENVIE D'AIMER
Rue des artistes Amnéville, 19 octobre 2024

Amnéville,Moselle

” Les 10 Commandements, l’Envie d’Aimer” arrive sur scène en 2024 dans une nouvelle version et pour une exceptionnelle tournée en France .

Mise en scène et chorégraphies inédites, nouveau casting, l’histoire de Moïse à qui Dieu a transmis les tables de la loi est interprétée dans une version résolument moderne.

Avec les grandes chansons originales, réarrangées par Pascal Obispo et des titres inédits , ” Les 10 Commandements, l’Envie d’Aimer”, l’événement musical de 2024.. Tout public

Samedi 2024-10-19 20:30:00 fin : 2024-10-19 . 25 EUR.

Rue des artistes

Amnéville 57360 Moselle Grand Est



? Les 10 Commandements, l?Envie d?Aimer? arrives on stage in 2024 in a new version and for an exceptional tour of France .

With all-new staging, choreography and casting, the story of Moses, to whom God handed the tablets of the law, is interpreted in a resolutely modern version.

Featuring the great original songs, rearranged by Pascal Obispo, as well as previously unreleased tracks, ? Les 10 Commandements, l?Envie d?Aimer? the musical event of 2024.

? Les 10 Commandements, l?Envie d?Aimer? llega a los escenarios en 2024 en una nueva versión y para una gira excepcional por Francia.

Con una puesta en escena y una coreografía totalmente nuevas, y un nuevo reparto, la historia de Moisés, a quien Dios entregó las tablas de la ley, se interpreta en una versión decididamente moderna.

Con las grandes canciones originales, arregladas por Pascal Obispo, y temas inéditos, ? Les 10 Commandements, l’Envie d’Aimer? el acontecimiento musical de 2024.

? Les 10 Commandements, l’Envie d’Aimer? kommt 2024 in einer neuen Version auf die Bühne und geht auf eine außergewöhnliche Tournee durch Frankreich.

Die Geschichte von Moses, dem Gott die Gesetzestafeln übergab, wird in einer modernen Version interpretiert.

Mit den großen Originalsongs, die von Pascal Obispo neu arrangiert wurden, und unveröffentlichten Titeln , ? Die 10 Gebote, die Lust zu lieben », das musikalische Ereignis des Jahres 2024.

