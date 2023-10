Patrice Thibaud – Fair Play Rue de l’Ardoise Avoine, 25 mai 2024, Avoine.

Avoine,Indre-et-Loire

» Le sport est universel, porteur d’émotions, il rassemble les peuples. Comme la musique ou la pantomime. J’ai choisi de marier les trois. À nouveau accompagné de Philippe Leygnac, ce spectacle tout public portera un regard drôle et décalé sur le sport et sa mentalité. ».

Samedi 2024-05-25 20:30:00 fin : 2024-05-25 . 18 EUR.

Rue de l’Ardoise

Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



« Sport is universal, an emotional force that brings people together. Like music or pantomime. I chose to combine the three. Once again accompanied by Philippe Leygnac, this show for all ages will take a funny, offbeat look at sport and its mentality. »

« El deporte es universal, una fuerza emocional que une a la gente. Como la música o la pantomima. He decidido combinar los tres ». Acompañado una vez más por Philippe Leygnac, este espectáculo para todas las edades ofrece una mirada divertida y desenfadada sobre el deporte y su mentalidad

« Sport ist universell, emotional und völkerverbindend. Wie Musik oder Pantomime. Ich habe mich entschieden, alle drei zu vereinen. Erneut begleitet von Philippe Leygnac, wird diese Show für alle Zuschauer einen witzigen und schrägen Blick auf den Sport und seine Mentalität werfen. »

Mise à jour le 2023-10-17 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme