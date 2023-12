PIÈCE DE THÉÂTRE « L’AMOUR FOOT » – VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS Rue de la Source Villeneuve-lès-Béziers, 7 avril 2024, Villeneuve-lès-Béziers.

Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 17:00:00

fin : 2024-04-07

Robert Lamoureux et la compagnie Méli-Mélo vous présente leur pièce de théâtre autour du foot ! Chantages, compromis, magouilles, histoires de coeur : rires garantis !.

L’action se déroule à Saint-Plonget, petite bourgade rurale du Berry. Le centre-ville se remet tout juste d’une descente de jeunes casseurs venus du quartier des Bronchettes, le quartier déshérité de la commune. Victime d’un chantage, le maire, Henri Donadieu, est contraint d’accepter dans l’équipe de foot locale Félicien Lecouret, surdoué du ballon rond mais aussi chef des émeutiers, ce qui risque d’indisposer ses administrés ! Soucieux d’assurer sa réélection face au Docteur Cathala, son éternel rival, le maire va utiliser tous les moyens pour arriver à ses fins.

Rue de la Source

Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie



