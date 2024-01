Commémoration du 80e anniversaire de la Bataille de Mortain en Normandie, ville martyre, avec participation de la 30éme Brigade Garde Nationale US Rue de la Petite Chapelle Mortain-Bocage, samedi 8 juin 2024.

Mortain-Bocage Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-06-08 10:00:00

fin : 2024-06-09 02:00:00

Le 8 juin 2024, la ville de Mortain-Bocage célèbrera le 80e anniversaire de la Bataille de Mortain, en présence de l’armée Américaine la 30e D.A, Garde Nationale des États-Unis ; de la troupe de la Marine Nationale Française, des familles de vétérans et de la jeune génération Mortainaise qui portera le message de paix.

Projection de courts-métrages et du film américain « Heroes of old Hickory », défilé en centre ville, commémoration sur le Haut lieu de la Bataille, repas et feu d’artifice,

Rue de la Petite Chapelle

Mortain-Bocage 50140 Manche Normandie



