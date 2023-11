Atelier « décorations de noël originales et écoresponsables » Rue de la Loire Belleville-sur-Loire, 2 décembre 2023, Belleville-sur-Loire.

Belleville-sur-Loire,Cher

Et si cette année on optait pour un noël plus slow? Atelier avec des alternatives originales pour une décoration de Noël naturelle, minimaliste et écologique. A partir de 7 ans sur réservation.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 17:00:00. 18 EUR.

Rue de la Loire

Belleville-sur-Loire 18240 Cher Centre-Val de Loire



How about a slower Christmas this year? Workshop with original alternatives for natural, minimalist and ecological Christmas decorations. Ages 7 and up on reservation

¿Qué tal unas Navidades más pausadas este año? Taller con originales alternativas de decoración navideña natural, minimalista y ecológica. A partir de 7 años – previa reserva

Wie wäre es, wenn wir uns dieses Jahr für ein langsameres Weihnachtsfest entscheiden würden? Workshop mit originellen Alternativen für eine natürliche, minimalistische und ökologische Weihnachtsdekoration. Ab 7 Jahren mit Voranmeldung

