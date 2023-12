Journée découverte des troglodytes au Centre d’Art autour de l’Osier – Ateliers M Hélène Métézeau à Villaines-les-Rochers rue de la Galandière Villaines-les-Rochers Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Villaines-les-Rochers Journée découverte des troglodytes au Centre d’Art autour de l’Osier – Ateliers M Hélène Métézeau à Villaines-les-Rochers rue de la Galandière Villaines-les-Rochers, 8 juin 2024, Villaines-les-Rochers. Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-06-08 15:00:00

fin : 2024-06-09 18:00:00 Journée découverte des troglodytes aux ateliers M Hélène Métézeau.

Dans le cadre de l’événement « Journées découverte des troglodytes » les habitants du village ouvrent leur troglos.

Mon atelier est dans le roc..

Journée découverte des troglodytes aux ateliers M Hélène Métézeau.

Dans le cadre de l’événement « Journées découverte des troglodytes » les habitants du village ouvrent leur troglos.

Mon atelier est dans le roc.

Journée découverte des troglodytes aux ateliers M Hélène Métézeau.

Dans le cadre de l’événement « Journées découverte des troglodytes » les habitants du village ouvrent leur troglos.

Mon atelier est dans le roc. Pour cette occasion, visitez mon jardin d’osier, les ateliers avec un fond de cours présentant une façade maçonnée de caves et la galerie de peintures au brin d’osier. O S I E Z ! 10 EUR.

rue de la Galandière

Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Villaines-les-Rochers Autres Code postal 37190 Lieu rue de la Galandière Adresse rue de la Galandière Ville Villaines-les-Rochers Departement Indre-et-Loire Lieu Ville rue de la Galandière Villaines-les-Rochers Latitude 47.2293527 Longitude 0.4951109 latitude longitude 47.2293527;0.4951109

rue de la Galandière Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villaines-les-rochers/