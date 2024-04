Rue Daphné du Maurier Saint-Christophe-sur-le-Nais, samedi 16 novembre 2024.

Rue Daphné du Maurier Saint-Christophe-sur-le-Nais Indre-et-Loire

Notre 2ème Loto aura lieu le Samedi 16 Novembre avec ouverture des portes à 18h. Venez gagner de nombreux bons d’achats chez nos partenaires.Pour les p’tits creux et les grands creux, il y aura de la restauration sur place et des boissons. Le prix des cartons est à revoir, on vous tient au courant

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-16 18:00:00

fin : 2024-11-16 22:00:00

Saint-Christophe-sur-le-Nais 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire stchristophe.ape@gmail.com

L’événement Rue Daphné du Maurier Saint-Christophe-sur-le-Nais a été mis à jour le 2024-04-10 par Tourisme en Gâtine et Pays de Racan