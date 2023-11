SALON DES CRÉATEURS DE BIJOUX Rue Château Gaillard Turquant, 16 mars 2024, Turquant.

Turquant,Maine-et-Loire

Le salon des créateurs de bijoux de Turquant, organisé par l’association Arts en Troglo, fête sa 12ème édition cette année. De nombreux créateurs bijoutiers présentant leur créations originales sont ravis de vous accueillir !.

2024-03-16 fin : 2024-03-16 . .

Rue Château Gaillard

Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Turquant jewelry designers’ fair, organized by the Arts en Troglo association, celebrates its 12th edition this year. Numerous jewelry designers presenting their original creations are delighted to welcome you!

El Salón de la Joyería Turquant, organizado por la asociación Arts en Troglo, celebra este año su 12ª edición. Un gran número de diseñadores de joyas que presentarán sus originales creaciones estarán encantados de recibirle

Die Schmuckdesignermesse in Turquant, die von der Vereinigung Arts en Troglo organisiert wird, feiert in diesem Jahr ihre 12. Zahlreiche Schmuckdesigner, die ihre originellen Kreationen vorstellen, freuen sich auf Ihren Besuch!

