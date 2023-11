Les 12h non-stop de Vassivière : endurance Quad Royère-de-Vassivière, 18 mai 2024, Royère-de-Vassivière.

Royère-de-Vassivière,Creuse

Le retour de la course la plus dur, la plus marquante, la plus éprouvante, autant pour l’homme que pour la machine… un vrai défi ! Cette endurance de quads de 12h non stop se pratique par équipe. Labellisée FFM, elle privilégiera un tracé éco-responsable allongé sur une boucle de 8 km afin de limiter l’impact des machines et sans essais chronos..

2024-05-18 fin : 2024-05-18 . .

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The return of the hardest race, the most striking, the most trying, as much for the man as for the machine… a real challenge! This 12-hour non-stop quad endurance race is run by teams. Labelled by the FFM, it will be run on an eco-responsible route over an 8 km loop in order to limit the impact of the machines and without time trials.

El regreso de la carrera más dura, más memorable y más dura, tanto para el hombre como para la máquina… ¡un auténtico desafío! Esta carrera de resistencia en quad de 12 horas sin paradas se disputa por equipos. La prueba, homologada por la FFM, se desarrollará en un bucle de 8 km eco-responsable, para limitar el impacto de las máquinas, y sin contrarreloj.

Die Rückkehr des härtesten, markantesten und anstrengendsten Rennens, sowohl für den Menschen als auch für die Maschine… eine echte Herausforderung! Dieses 12-stündige Non-Stop-Ausdauerrennen für Quads wird in Teams ausgetragen. Es ist mit dem FFM-Label ausgezeichnet und bevorzugt eine umweltverträgliche Strecke, die auf einer 8 km langen Schleife verläuft, um die Auswirkungen der Maschinen zu begrenzen, und ohne Zeitversuche.

Mise à jour le 2023-11-09 par Creuse Tourisme