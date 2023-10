Théatre: « Ave César » Route du Lac Le Vigan, 25 mai 2024, Le Vigan.

Le Vigan,Lot

Un voyage touchant et hilarant au coeur du couple et de sa longévité, par l’autrice canadienne primée Michele Riml..

2024-05-25 20:30:00 fin : 2024-05-25 . 28 EUR.

Route du Lac

Le Vigan 46300 Lot Occitanie



A touching and hilarious journey into the heart of the couple and its longevity, by award-winning Canadian author Michele Riml.

Un viaje conmovedor e hilarante al corazón de la pareja y su longevidad, por la galardonada autora canadiense Michele Riml.

Eine berührende und urkomische Reise ins Herz von Paaren und ihrer Langlebigkeit von der preisgekrönten kanadischen Autorin Michele Riml.

