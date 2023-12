Happy Halloween Route de la Celle Condé La Celle-Condé, 26 octobre 2024, La Celle-Condé.

La Celle-Condé Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-10-26

fin : 2024-10-27

Chaque année, vous êtes nombreux à venir fêter halloween en famille au Pôle du Cheval et de l’Âne de Lignières, notre équipe vous prépare une nouvelle édition délicieusement horrifique !.

Des défis magiques seront proposés aux enfants pour qu’ils puissent retrouver les clés d’un coffre à bonbons !Animation à 14h30 pour les 3 / 8 ans et 15h45 pour les 9 / 12 ans. Réservation obligatoire (nombre de place limité).

Route de la Celle Condé

La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire



