Rôlistiquement Vôtre Espace Jeanne Champillou Olivet, vendredi 31 mai 2024.

Rôlistiquement Vôtre Un week-end de jeu de rôle 31 mai – 2 juin Espace Jeanne Champillou entrée libre

Début : 2024-05-31T19:00:00+02:00 – 2024-05-31T23:59:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:00:00+02:00

L’Association des Jeux de pour Tous du Loiret (AJTL) est ravie de vous convier à la dixième édition de « Rolistiquement Vôtre », un événement incontournable pour tous les passionnés de jeu de rôle et d’aventure imaginative.

Que vous soyez un curieux désireux de découvrir cet univers envoûtant, un connaisseur avide de nouvelles expériences ou un expert chevronné en quête de défis, « Rolistiquement Vôtre » saura vous accueillir à bras ouverts.

Le jeu de rôle est une expérience unique où l’imagination n’a pour seule limite que celle que vous vous fixez. Incarnez des personnages aux destins variés et laissez-vous transporter dans des contrées inconnues où chaque choix que vous ferez influencera le cours de l’histoire.

Pour participer à cet événement exceptionnel, rien de plus simple. Les Maîtres du Jeu sont invités à s’inscrire en suivant ce lien : https://www.ajtl.net/forum/rolistiquement-votre/inscriptions-mj-pour-rolistiquement-votre-10eme-edition

Quant aux joueurs désireux de vivre des aventures palpitantes, vous pouvez vous inscrire en cliquant ici : https://www.ajtl.net/forum/rolistiquement-votre/inscriptions-joueurs-pour-rolistiquement-votre-10eme-edition

Espace Jeanne Champillou 504 avenue du Loiret Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 40 51 73 51 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 21 03 39 47 »}] [{« link »: « https://www.ajtl.net/forum/rolistiquement-votre/inscriptions-mj-pour-rolistiquement-votre-10eme-edition »}, {« link »: « https://www.ajtl.net/forum/rolistiquement-votre/inscriptions-joueurs-pour-rolistiquement-votre-10eme-edition »}]

jeux de rôles