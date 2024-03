ROLAND MAGDANE THEATRE LE RHONE Bourg Les Valence, samedi 8 février 2025.

ROLAND MAGDANE « BEST OF – 50 ANS DE CARRIERE » Roland Magdane fête avec vous ses 50 ans de carrière.Tous ses sketchs cultes réunis en un seul spectacle.Deux heures de rires pour revivre tous ses plus grands succès.Ne serait-ce pas le dernier spectacle de Roland Magdane avant de tirer sa révérence ??????Nous ferait-il la surprise d’un clap de fin ?????? Avec cet artiste imprévisible, allez savoir…

Tarif : 40.00 – 40.00 euros.

Début : 2025-02-08 à 20:00

THEATRE LE RHONE ESPACE GIRODET 26500 Bourg Les Valence 26