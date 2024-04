Rodolphe Burger – Sofiane Saidi – Mehdi Haddab au Cargo de Nuit Le Cargo de Nuit Arles, vendredi 3 mai 2024.

Plongez au cœur de l’émotion artistique au Festival du Dessin d’Arles avec le trio Mademoiselle, où les voix envoûtantes de Rodolphe Burger et Sofiane Saidi, accompagnées par les sons magiques de claviers, machines, basse et oud électrique de Mehdi Haddab, créent une symphonie captivante. 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 21:30:00

fin : 2024-05-03

Le Cargo de Nuit 7-9 Avenue Sadi Carnot

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@cargodenuit.com

