Rock et musique contemporaine Médiathèque Hélène Berr Paris, samedi 1 juin 2024.

Le samedi 01 juin 2024

de 15h00 à 16h30

.Public jeunes et adultes. gratuit

Réservation sur place, par téléphone ou par mail à partir du 2 mai

Thomas Vergracht, musicologue, enseignant et producteur de la série de podcasts « Une histoire de la musique contemporaine » sur France Musique, retrace l’aventure de la musique contemporaine de manière vivante et décalée, à travers les grands noms, les courants et les outils qui l’ont marqué.

Vous aimez les guitares, la batterie et le gros son ? La

distorsion n’a plus de secrets pour vous ? Attendez… sans aller au Clash, on se

demandera bien Who, enfin, qui est capable de réutiliser ces sonorités… dans

d’autres musiques !

Telles des pierres qui roulent, les clichés des sons rock

font le bonheur de compositeurs et de compositrices tendance musique classique.

Vous connaissez l’Hommage à Klaus Nomi de Olga Neuwirth, Art of Metal de Yann

Robin, Dirty Angels de Bernhard Gander ou Wires de Bryce Dessner ? Vous allez

hocher la tête en rythme, les paris sont pris !

Cette conférence de Thomas Vergracht s’ancre dans un cycle

débuté en 2022 et porté par la Maison de la Musique Contemporaine ayant pour

but de mettre en lumière le répertoire contemporain et les liens que celui-ci

entretient avec les autres registres.

À propos de Thomas Vergracht

Après des études de

Musicologie à la Sorbonne et au CRR d’Aubervilliers, Thomas Vergracht débute par l’écriture

d’articles dans la presse internet. Passionné par la musique d’aujourd’hui et

par le média radio, il créé la série de podcasts Œuvre sur écoute, qui

part à la rencontre des compositeurs, de leurs œuvres et de leurs influences.

Producteur sur France

Musique depuis 2019, il fait partie de l’équipe du Carrefour de la création et a

signé Une histoire de la musique américaine diffusée chaque

semaine de l’été 2022.

Toujours pour France

Musique, son podcast original en 10 épisodes Une histoire de la musique

contemporaine, réalisé en partenariat avec la Maison de la Musique

Contemporaine, a été salué par la presse (TTT de Télérama) et adapté en conférence.

Il collabore aussi régulièrement

avec l’Ensemble Intercontemporain, la Philharmonie de Paris, La Lettre du musicien ou le Festival international de musique de Besançon Franche-Comté.

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-helene-berr-1726 +33143458712 mediatheque.helene-berr@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr https://www.facebook.com/mediatheque.Helene.Berr

Christophe Abramovitz Photo de Thomas Vergracht par Christophe Abramovitz