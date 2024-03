Rock à L’Usine: TAMBOUR DU BRONX MÉTAL – BENIGHTED – METAL FOR KIDS- SORCERER – BAD SITUATION l’usine Istres, samedi 1 juin 2024.

Rock à L’Usine: TAMBOUR DU BRONX MÉTAL – BENIGHTED – METAL FOR KIDS- SORCERER – BAD SITUATION ♫♫♫ Samedi 1 juin, 18h00 l’usine 18e / 30€ le pass 2 jours

Tarif 1 Jour = 18€

Pass Rock 2 jours = 30€

disponible ici : https://www.scenesetcines.fr/…/sabonner-a-scenes-cines/…

Deux jours de pur rock et métal sur deux scènes explosives !

Rock à l’Usine revient pour sa troisième édition et promet d’être plus intense que jamais ! Cette année, nous élargissons nos horizons en ajoutant une scène supplémentaire pour une expérience sonore ininterrompue. Nous accueillons aussi toute la famille de 7 à 99 ans pour un concert de rock spécialement conçu pour les kids. Préparez-vous à être transporté au cœur de l’esprit rock métal pendant deux jours de pure énergie, le 31 mai et le 1er juin.

Nouveautés :

* Deux scènes, un festin musical : Nos deux salles vibreront au son des riffs les plus puissants, avec des performances s’enchainant sans répit. De quoi satisfaire tous les appétits musicaux et offrir une expérience exceptionnelle.

* Métal 4 Kids : Samedi après midi, Laissez vos petits headbangers découvrir l’univers du rock à leur niveau, dans une ambiance adaptée à leur énergie débordante.

* Le village métal, prend l’air ! regorgeant de stands divers et d’expériences uniques, le village métal sera désormais en extérieur. Explorez un marché vibrant où l’esprit du métal se mêle à la convivialité et à la découverte. (t-shirts, vinyles, tatouages, jeux d’arcades, baby foot, food trucks…)

Et toujours:

Ce qui fait la magie de Rock à L’Usine c’est

* Des performances électrisantes : Découvrez des groupes de rock progressif, de punk et de métal issus de la scène locale, nationale et internationale.

* Une ambiance unique : Plongez dans l’atmosphère unique d’un festival à taille humaine où la communauté rock-métal se réunit pour célébrer la musique, l’amitié et le partage d’une passion commune.

* Des tarifs utlra soft pour un festival accessible à tous: de 18€ le pass 1 jour à 30€ le pass deux jours (pour 11 concerts!!) Même les Dieux du Rock N’ Roll nous trouvent trop gentils!

l'usine Ancienne route de Fos – R.N 569, 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhone Provence-Alpes-Côte d'Azur