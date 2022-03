Roc d’Azur 2022 – les départs/arrivées à Roquebrune sur Argens Roquebrune-sur-Argens Roquebrune-sur-Argens Catégories d’évènement: Roquebrune-sur-Argens

Roquebrune-sur-Argens Var Roquebrune-sur-Argens 38ÈME ÉDITION !

Depuis 1984 et la toute première édition organisée par Stéphane Hauvette avec 7 concurrents, le Roc d’Azur n’a cessé de grandir, rassemblant désormais plus de 20 000 participants, 300 exposants et 150 000 visiteurs sur 5 jours ! +33 4 94 19 89 89 https://www.rocazur.com/fr/les-courses/programme Roquebrune-sur-Argens

