Robin Carresse Combo : Original Rhythm & Blues Peniche Marcounet Paris, vendredi 19 avril 2024.

Le vendredi 19 avril 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant – : 15 EUR

Sylvain Designe à la batterie, Bruno Maurin à la basse et Mathias Luszpinski alias Mat le rouge au saxophone.

Robin Carresse a commencé la guitare électrique en 2015, passionné des années 50 et 60 c’est tout naturellement qu’il s’intéresse à la musique « Rhythm & Blues » de cette époque. Il développe alors un style de jeu qui lui est propre, inspiré de pionniers du genre tel que T-Bone Walker, Chuck Berry, Lowell Fulson mais aussi de guitariste actuel comme Junior Watson et Kid Ramos.

A partir de 2016 Robin Carresse se fait remarquer en sillonnant les Jam Blues Parisiennes (Caveau de la Huchette, Caveau des Oubliettes, Sunset-Sunside…) et en participant à des Tributes d’artistes 50s/60s organisés au Balajo.

Puis en 2017 il rejoint le groupe de Rock’n’roll du chanteur Eddy Gazel « The Ol’ Bry » et en 2019 « The Red Roosters » avec Richard Genipa au chant reprenant à la perfection le répertoire du fameux Big Joe Turner.

Cette année Robin Carresse crée enfin son propre groupe de Rhythm & Blues / Jump Blues et Rock’n’roll intitulé « Robin Carresse Combo » inspiré de la musique noire américaine des années 50s et 60s tel que T-Bone-Walker, Pee Wee Crayton, Howlin’ Wolf ou encore Ike Turner.

Pour l’accompagner dans ce projet, il s’est entouré de 4 musiciens expérimentés et talentueux :

Le combo a déjà quelques concerts à son actif dont un passage au mythique Caveau de la Huchette cette année.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004

Contact : https://www.peniche-marcounet.fr/event/robin-carresse-combo-original-rhythm-blues/ https://link.dice.fm/o86a52f269be

