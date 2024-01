Les Jeudis de la Rotonde Apéro Concert Ribeauvillé, jeudi 7 mars 2024.

Les Jeudis de la Rotonde Apéro Concert Ribeauvillé Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 18:30:00

fin : 2024-03-07

A l’occasion des « Jeudis de la Rotonde », retrouvez vous autour d’un verre et d’un petit concert pour une soirée des plus conviviales !

Excellent pour passer une soirée entre amis, entre collègues ou en famille !

4 rue du parc

Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est mairie@ribeauville.fr



L’événement Les Jeudis de la Rotonde Apéro Concert Ribeauvillé a été mis à jour le 2024-01-17 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr