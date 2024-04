Ribambal Château de Morey | Belleau Belleau, samedi 7 septembre 2024.

Ribambal Musique de bal folk, des compositions et des traditionnels arrangés, de France et d’Europe Samedi 7 septembre, 20h00 Château de Morey | Belleau 7,00 €

Début : 2024-09-07T20:00:00+02:00 – 2024-09-07T22:30:00+02:00

Fin : 2024-09-07T20:00:00+02:00 – 2024-09-07T22:30:00+02:00

Ribambal est un duo dont la musique, telle de la dentelle de papier, est peaufinée et découpée à quatre mains.

Une ribambelle de morceaux – mélopées balkaniques, valses musettes à la française, jigs irlandaises, danses suédoises et compositions originales – s’enchaînent pour ravir les oreilles des auditeurs.

Le bal folk est proposé dans le cadre du festival MuiscArt des 07 et 08 septembre 2024, avec 30 expositions d’artistes et d’artisans dans le château et le parc du château de Morey, 10 concerts à l’église de Morey et dans le parc du château.

Entrée festival : 10 euros, gratuit moins de 15 ans, le bal seul est à 7 euros

Château de Morey | Belleau 19 Rue Saint-Pierre, 54610 Belleau Belleau 54610 Meurthe-et-Moselle Grand Est

