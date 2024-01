RHINOCEROS Essaion de Paris Paris, jeudi 18 avril 2024.

Rhinocéros est une fable où les hommes abdiquent leur humanitéIonesco choisit l’animalité comme symbole du totalitarisme. Plus actuel que jamais.Un jour, dans la ville, apparait un rhinocéros. Peu à peu, on comprend que ce sont les hommes eux-mêmes qui se transforment… Cette nouvelle à l’humour corrosif dépeint la naissance d’une terrible maladie qui nous guette tous: Larhinocérite . L’uniformisation. Menace que font peser tous les conformismes.SUCCES 350ème ! Durée: 55 minutesAuteur : Eugène IonescoMise en scène : Catherine HauseuxDistribution : Stéphane Daurat, en alternance avec Catherine HauseuxPresse: Catherine Hauseux reprend le rôle [de Bérenger] et le remplit de son animalité et de sa présence. Le spectacle effrayant est magnifique. toute la Culture An extraordinary and unique show ! The Theatre Times Une puissante interprétation ! Géo Une adaptation de belle facture pour ce texte incontournable Théâtres.com L’énergie du comédien est sans égale. Son jeu, vif et précis. On rit, on s’émeut, on s’inquiète La Provence A ne manquer sous aucun prétexte Un Fauteuil pour l’Orchestre Un tour de force impressionnant ! Reg’Arts Ce seul-en-scène est saisissant… Il est rassurant de voir les lumières de l’intelligence éclairer les faces sombres du monde Avi City local news Une brillante réussite, un spectacle à la fois moderne et intemporel Froggy’s Delight

Tarif : 17.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-04-18 à 19:00

Réservez votre billet ici

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75