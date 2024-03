Révéler le « Hors-champ », une éthique contemporaine Ecole nationale supérieure d’architecture de Nancy Nancy, mercredi 10 avril 2024.

Conférence de l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy par Pierre-Louis Faloci, architecte, Lauréat de l'Équerre d'Argent 1996.
Mercredi 10 avril, 18h00
Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T18:00:00+02:00 – 2024-04-10T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-10T18:00:00+02:00 – 2024-04-10T20:00:00+02:00

L’exposition Pierre-Louis Faloci, Révéler le « Hors-champ », une éthique contemporaine est une exposition réalisée par une équipe de 6 étudiants de l’école Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy. Dans le cadre de l’atelier de projet de 1ère année de cycle Master du domaine Architecture Théorie Critique (ATC), encadré par Béatrice Laville, architecte et maîtresse de conférences, un projet de mise en espace scénographique sur l’oeuvre de l’architecte Pierre-Louis Faloci a été pensé et conçu au sein de l’école. Durant un semestre, les étudiants ont dessiné, pensé, choisi, élaboré et monté ce projet de scénographie autour d’un contenu minutieusement analysé et sélectionné.

Cette proposition de mise en espace s’appuie sur une sélection de maquettes de projets de Pierre-Louis Faloci et le parcours s’articule autour. La maquette est un outil précieux pour l’architecte, tant lors de la conception d’un projet, qu’une fois la réalisation terminée pour favoriser sa compréhension.

Fort de son parcours, de sa culture et de son expérience, Pierre-Louis Faloci a su retranscrit intelligemment sa vision, ses réflexions et sa pensée dans ses projets. À travers cette exposition, découvrez toute la singularité de son architecture qui montre ce qu’on ne voit pas, ce qu’on ne sait pas, ce qu’on a oublié et ce qui révèle le hors-champ.

Ecole nationale supérieure d'architecture de Nancy
2, rue Bastien-Lepage
54000 NANCY

