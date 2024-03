Réunion de concertation Espace J. Cassan et salle de l’Oustal Escalquens, mercredi 10 avril 2024.

Réunion de concertation Mercredi 10 avril à 18h, venez participer à la réunion de concertation du projet d’aménagement du carrefour de la Cousquille. Mercredi 10 avril, 18h00 Espace J. Cassan et salle de l’Oustal Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-10T18:00:00+02:00 – 2024-04-10T20:00:00+02:00

Fin : 2024-04-10T18:00:00+02:00 – 2024-04-10T20:00:00+02:00

Dans le cadre du projet d’aménagement du carrefour de la Cousquille, la mairie vous convie à une réunion de concertation afin de définir ensemble l’avenir de notre commune.

Renseignements : 05.62.71.73.53 / service.urbanisme@escalquens.fr

Espace J. Cassan et salle de l’Oustal Escalquens Escalquens 31750 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05.62.71.73.53 »}, {« type »: « email », « value »: « service.urbanisme@escalquens.fr »}] [{« link »: « mailto:service.urbanisme@escalquens.fr »}]

Réunion de concertation Escalquens

Mairie d’Escalquens